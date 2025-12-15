Consumo de energia primária recua 0,8% em 2024 para 1.202 Mtep na UE

O consumo de energia primária na União Europeia (UE) registou um recuo homólogo de 0,8%, em 2024, para as 1.202 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), o menor nível desde 1990, divulga o Eurostat esta segunda-feira, 15.Com esta redução, a UE continua a aproximar-se da meta de 2030 de 992,5 Mtep, com a diferença a diminuir para 21,1%.Os 1.202 Mtep registados para o consumo de energia primária da UE em 2024 representaram o nível mais baixo desde 1990, o primeiro ano para o qual existem dados disponíveis, depois de ter registado um pico de 1.511 Mtep em 2006.O consumo de energia primária é o indicador mais abrangente do consumo energético de um país ou região (como a UE), representando a quantidade total de energia que é fornecida a uma economia, seja através de extração doméstica ou de importações, antes de qualquer processo de transformação.O consumo de energia final, por outro lado, atingiu 900 Mtep em 2024, um aumento de 0,7% em comparação com 2023.Em 2024, o consumo de energia final, ou seja, a energia total que é efetivamente consumida pelos utilizadores finais, estava 18% acima da meta de 2030 (763 Mtep), em comparação com 17,2% no ano anterior.Os níveis mais baixos foram registados em 2020, com 893 Mtep..Administração Pública com meta de redução de 40% nos consumos de energia primária até 2024