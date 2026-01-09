DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Consumo diário de eletricidade bate recorde histórico

Os dados da REN confirmam uma sequência inédita de recordes consecutivos de consumo diário de energia elétrica em Portugal, numa altura em que o país tem registado temperaturas muito baixas.
Publicado a

O consumo diário de energia elétrica em Portugal voltou a bater recordes esta semana, atingindo na quinta-feira um novo máximo histórico de 192,3 Gigawatt-hora (GWh), segundo dados da REN divulgados hoje.

Depois de a gestora das redes nacionais ter anunciado que na terça-feira, 6 de janeiro, foi registado um recorde diário de consumo de 186,2 GWh — superando o anterior máximo de 185,1 GWh, alcançado em 13 de janeiro de 2021 — a tendência de crescimento manteve-se nos dias seguintes.

Na quarta-feira, o consumo diário voltou a estabelecer um novo recorde, ao fixar-se nos 188,1 GWh. Já na quinta-feira, 8 de janeiro, o Sistema Elétrico Nacional registou um novo máximo histórico, com o consumo a atingir os 192,3 GWh.

Os dados confirmam uma sequência inédita de recordes consecutivos de consumo diário de energia elétrica em Portugal, numa altura em que o país tem registado temperaturas muito baixas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, no domingo, nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao tempo frio. Entretanto, os avisos já foram retirados.

O consumo de energia elétrica abastecido a partir da rede pública atingiu em 2025 o valor mais elevado de sempre no Sistema Elétrico Nacional, de acordo com dados divulgados pela REN no dia 01 de janeiro.

O consumo foi de 53,1 TWh (Terawatt-hora) no conjunto do ano, o que é 3,2% superior ao registado no ano anterior ou 2,3% ajustado dos efeitos da temperatura e número de dias úteis.

A produção renovável foi de 37 TWh, um novo máximo histórico, tendo correspondido a 68% do consumo, "em linha com os 70% verificados no ano anterior, mesmo considerando as restrições técnicas impostas sobre a produção de eletricidade para salvaguarda da segurança de abastecimento do SEN no período imediatamente após o apagão de 28 de abril", detalhou a REN.

