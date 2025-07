Consumo: Portugueses cortam nos bens alimentares mesmo com promoções

Já Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, assume um "relativo otimismo" para 2024. "A progressiva contração da inflação e a expectável atualização salarial podem permitir uma ligeira recuperação do poder de compra por parte de muitas famílias, que foram fortemente massacradas nestes dois últimos anos. No entanto, é necessário contar com o impacto desfavorável da reversão do IVA zero no início de janeiro", diz. Os dados atuais mostram que quatro em cada 10 artigos comprados são de produtos abrangidos pelo IVA zero, sendo as famílias mais idosas e de classe baixa e média baixa os principais afetados pelo fim da medida.