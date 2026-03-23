Contas de serviços mínimos bancários crescem 8% em 2025 para 265,6 mil

As contas de serviços mínimos bancários aumentaram 8% em 2025, havendo 265.627 contas com estas condições no final de dezembro, anunciou esta segunda-feira, 23, o Banco de Portugal (BdP).

Ao longo do ano passado, foram constituídas 28.535 contas de serviços mínimos bancários, tendo 66% resultado da conversão de uma conta de depósitos à ordem já existente e 34% da abertura de novas contas no sistema bancário.

No mesmo período, foram encerradas 8.955 contas deste tipo, dos quais 75% a pedido do cliente e 2.253 por iniciativa das instituições, “principalmente pela inexistência de movimentos na conta há pelo menos 24 meses”, refere o BdP.

Mais de 40% das contas foram constituídas por pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, um aumento de dois pontos percentuais face a 2024 e as mulheres continuaram ser as que mais constituíram contas deste tipo (de 50,6% em 2024, para 51,3% em 2025).

Quase uma em cada quatro contas de serviços mínimos bancários (24,6%) tinha mais do que um titular.

As contas de serviços mínimos bancários podem ter mais do que um titular se ambos tiverem apenas esta conta ou se um dos titulares estiver abrangido pelas exceções previstas na lei.

Refere ainda o Banco de Portugal que, do total de contas de serviços mínimos bancários, apenas 5,1% eram detidas por pessoas que tinham outras contas de depósito à ordem, por serem cotitulares de pessoas com mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%.

Os titulares de contas de serviços mínimos bancários podem contratar produtos ou serviços bancários não incluídos neste pacote de serviços, ainda assim, no final do primeiro semestre, 75,4% dos titulares destas contas não tinham depósitos a prazo na instituição e 84,4% não tinham créditos.

As contas de serviços mínimos bancários têm a vantagem de disponibilizar ao cliente serviços bancários essenciais por um valor anual reduzido, no máximo de cerca de 5,37 euros (1% do Indexante de Apoios Sociais).

Os serviços disponibilizados são abertura e manutenção de uma conta de depósitos à ordem, um cartão de débito, depósitos e levantamentos ao balcão, débitos diretos, transferências intrabancárias nacionais e 48 transferências para outros bancos, através do 'homebanking' ou das aplicações das instituições.

A conta inclui ainda a realização de cinco transferências, por cada mês, com o limite de 30 euros por operação, através de aplicações de pagamento operadas por terceiros.