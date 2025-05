Convite a Centeno em análise na Comissão de Ética do Banco de Portugal

De acordo com o Eco, "a comissão [do BdP] já está a recolher informação pública para avaliação do caso", tendo o jornal questionado igualmente o Banco Central Europeu (BCE), uma vez que Mário Centeno faz parte do conselho de governadores da instituição. Sem comentar o caso, o BCE terá chamado a atenção para o "código de conduta que os membros do conselho de governadores do BCE têm de seguir".