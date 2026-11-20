A inteligência artificial da Microsoft está a sair da janela de conversação para passar a intervir diretamente no funcionamento do computador. No Microsoft Ignite 2026, o evento anual para profissionais de tecnologia e parceiros que decorre até esta sexta-feira em São Francisco, EUA, a empresa apresentou uma evolução do Copilot que lhe permite executar ações locais no Windows, como encontrar, organizar, mover ou renomear ficheiros através de comandos em linguagem natural e diagnosticar problemas técnicos do sistema sem depender permanentemente da nuvem.

Esta capacidade assenta numa arquitetura híbrida reservada aos chamados Copilot+ PCs, computadores equipados com unidades de processamento neuronal (NPU) capazes de correr modelos de IA localmente. Ao mesmo tempo, o Copilot passa a agregar numa única experiência as funções de Chat, Cowork, Code — voltada para a criação de aplicações e painéis de controlo — e Autopilot, um agente autónomo desenhado para manter tarefas em curso 24 horas por dia, apoiado por espaços de trabalho partilhados entre pessoas e agentes.

Enquanto a chegada dos agentes autónomos ao ambiente de trabalho marca a principal mudança funcional, a fatura e a rentabilidade desta tecnologia dominam a agenda empresarial do evento. Com mais de 50 milhões de agentes já registados na plataforma de gestão Agent 365, o desafio das empresas deixou de ser apenas experimentar a IA e passou a ser justificar a despesa.

Para responder a essa pressão financeira, a Microsoft lançou o Agent 365 Business Analytics, uma ferramenta destinada a identificar exatamente o que está a gerar custos, cruzar esse investimento com os resultados obtidos e otimizar o retorno financeiro (ROI) em diferentes cenários de utilização. Em paralelo, o novo Microsoft IQ permite às organizações reunir dados internos do Microsoft 365, Fabric, Foundry e de sistemas externos — reforçados por uma aliança com a Salesforce batizada de Copilotforce — para construir e manter sob controlo próprio a sua inteligência corporativa, transformando-a num ativo reutilizável.

A crescente autonomia destes sistemas levanta, no entanto, dúvidas sobre supervisão e riscos operacionais. Na frente da cibersegurança, a tecnológica colocou em disponibilidade geral o Perception, um sistema que coordena equipas de agentes para simular, detetar e mitigar ataques informáticos de forma automatizada, mas sob supervisão humana, complementado por contentores de isolamento no Windows para impedir acessos indevidos ao sistema operativo.

Já no plano da governação, a empresa reconhece que continua a ser difícil observar o que acontece no interior dos modelos de IA. Para mitigar o efeito de "caixa negra", lançou a Microsoft AI Transparency Initiative, desenvolvida em colaboração com o instituto norte-americano National Institute of Standards and Technology (NIST) e 40 organizações. O objetivo passa por definir normas abertas que tornem os sistemas e agentes de IA verificáveis de forma independente, auditáveis e seguros desde a conceção, independentemente do fornecedor tecnológico.