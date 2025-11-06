DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Coreia do Norte condena novas sanções dos EUA por branqueamento de criptomoedas

Vice-ministro para os assuntos norte-americanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte sublinhou que estas foram as quintas sanções contra Pyongyang desde que Trump subiu ao poder.
Publicado a

A Coreia do Norte condenou hoje uma nova ronda de sanções contra indivíduos e entidades norte-coreanas acusadas de branqueamento de capitais provenientes do cibercrime, sublinhando que demonstram a hostilidade dos Estados Unidos.

O vice-ministro para os assuntos norte-americanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte sublinhou que as sanções anunciadas na terça-feira são as quintas contra Pyongyang desde que o Presidente Donald Trump subiu ao poder.

"Ao fazê-lo, a Administração norte-americana demonstrou plenamente a sua postura hostil em relação à RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte]", acrescentou Kim Un-chol.

Citado pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, Kim garantiu que as sanções não afetarão a política norte-coreana, mas que serão lembradas "como um exemplo claro que simboliza o fracasso da política incurável em relação à RPDC".

Na terça-feira, os Estados Unidos impuseram sanções a um grupo de banqueiros e instituições financeiras acusados de branquear dinheiro que, segundo o Departamento do Tesouro, financia o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.

O gabinete de controlo de ativos estrangeiros do Tesouro norte-americano indicou, em comunicado, que os esquemas fraudulentos norte-coreanos desviaram mais de três mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), principalmente em ativos digitais.

A mesma fonte frisou que o montante não tem paralelo com qualquer outro agente estrangeiro.

As novas medidas foram dirigidas a oito pessoas e duas empresas, incluindo os banqueiros norte-coreanos Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, acusados de ajudar a gerir fundos, incluindo 5,3 milhões de dólares (4,6 milhões de euros) em criptomoedas, em nome do First Credit Bank, que está sob sanções.

"Os hackers patrocinados pelo Estado norte-coreano roubam e lavam dinheiro para financiar o programa de armas nucleares do regime", vincou o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley, citado no comunicado.

O Departamento do Tesouro referiu, por sua vez, que a Coreia do Norte depende de uma rede de representantes bancários, instituições financeiras e empresas de fachada na Coreia do Norte, China, Rússia e outros países para lavar dinheiro obtido através de fraudes, roubo de criptomoedas e evasão de sanções.

Já hoje, a Austrália impôs também sanções financeiras e proibições de viagem a quatro entidades e um indivíduo ligados a atividades de cibercrime destinadas a financiar os programas de armas de destruição maciça e mísseis balísticos da Coreia do Norte.

Em comunicado, Camberra explicou que as medidas estão a ser tomadas em conjunto com os Estados Unidos para pressionar as redes de financiamento ilícito do regime norte-coreano e responder a "persistentes desafios à segurança e estabilidade internacionais".

Coreia do Norte revela míssil "mais poderoso" do país em desfile militar
EUA
Donald Trump
Coreia do Norte
Criptomoedas

