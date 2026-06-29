Coreia do Sul anuncia plano de mais de um bilião de euros para desenvolver IA

O Governo sul-coreano apresentou esta segunda-feira, 29 de junho, um plano para dez anos, avaliado em mais de um bilião de euros, para construir fábricas de semicondutores e centros de dados destinados à inteligência artificial (IA).

Um primeiro projeto, no valor de 800 biliões de wons (455 mil milhões de euros), incluirá quatro fábricas de semicondutores – duas construídas pela gigante Samsung Electronics e as outras duas pela concorrente SK hynix –, além de outras infraestruturas, anunciou o ministro da Indústria, Kim Jung-kwan.

Outro projeto, avaliado em 568 mil milhões de euros, prevê até 2035 a construção de novos centros de dados dedicados à IA, elevando a capacidade total do país para 10 gigawatts (GW), acrescentou o ministro da Ciência, Bae Kyung-hoon, na mesma conferência de imprensa.

Trata-se do terceiro mega investimento em IA anunciado na Coreia do Sul em menos de um ano, e de longe o mais significativo.

O montante supera largamente os 450 biliões de wons (256 mil milhões de euros) prometidos pela Samsung e os 125 biliões de wons (71 mil milhões de euros) anunciados pela Hyundai Motor no final de 2025.

“Graças a isso, manteremos uma posição de liderança esmagadora no mercado e uma vantagem tecnológica decisiva no setor dos semicondutores de memória”, afirmou Kim Jung-kwan.