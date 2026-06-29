Economia

Coreia do Sul anuncia plano de mais de um bilião de euros para desenvolver IA

Plano para dez anos prevê construção de fábricas de semicondutores e centros de dados. É o terceiro mega investimento em IA anunciado na Coreia do Sul em menos de um ano.
Coreia do Sul anuncia plano de mais de um bilião de euros para desenvolver IA
D.R.
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O Governo sul-coreano apresentou esta segunda-feira, 29 de junho, um plano para dez anos, avaliado em mais de um bilião de euros, para construir fábricas de semicondutores e centros de dados destinados à inteligência artificial (IA).

Um primeiro projeto, no valor de 800 biliões de wons (455 mil milhões de euros), incluirá quatro fábricas de semicondutores – duas construídas pela gigante Samsung Electronics e as outras duas pela concorrente SK hynix –, além de outras infraestruturas, anunciou o ministro da Indústria, Kim Jung-kwan.

Outro projeto, avaliado em 568 mil milhões de euros, prevê até 2035 a construção de novos centros de dados dedicados à IA, elevando a capacidade total do país para 10 gigawatts (GW), acrescentou o ministro da Ciência, Bae Kyung-hoon, na mesma conferência de imprensa.

Trata-se do terceiro mega investimento em IA anunciado na Coreia do Sul em menos de um ano, e de longe o mais significativo.

O montante supera largamente os 450 biliões de wons (256 mil milhões de euros) prometidos pela Samsung e os 125 biliões de wons (71 mil milhões de euros) anunciados pela Hyundai Motor no final de 2025.

“Graças a isso, manteremos uma posição de liderança esmagadora no mercado e uma vantagem tecnológica decisiva no setor dos semicondutores de memória”, afirmou Kim Jung-kwan.

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