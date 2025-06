Costa demissionário completa no domingo oito anos como primeiro-ministro

Em novembro de 2015, PS, PCP, BE e PEV derrubaram no parlamento o executivo minoritário PSD/CDS, o segundo liderado por Pedro Passos Coelho. E no dia 26 desse mês, o Presidente da República, Cavaco Silva, contra a sua vontade, empossou António Costa nas funções de primeiro-ministro, à frente de um Governo minoritário socialista com suporte parlamentar de PCP, BE e PEV.