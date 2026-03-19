Economia

Costa defende transição energética como chave da segurança da UE face à crise no Irão

Investimento na transição energética é considerado essencial, "porque é a única forma que nós temos de depender da nossa própria energia", disse à entrada da cimeira europeia, em Bruxelas.
Presidente do Conselho Europeu, António Costa
Presidente do Conselho Europeu, António CostaEPA/YOAN VALAT
Publicado a

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, destacou hoje que o reforço da segurança energética é fundamental para a segurança da UE.

“Fica muito claro, com esta situação no Irão, que a única boa forma de termos preços estáveis e não dependermos dos outros e reforçarmos a nossa segurança energética, é investirmos cada vez mais na transição energética, porque é a única forma que nós temos de depender da nossa própria energia e isso é fundamental para a nossa segurança”, disse Costa, aos jornalistas portugueses à entrada da cimeira europeia, em Bruxelas.

“Temos de integrar as telecomunicações, temos de prosseguir a nossa agenda de simplificação, temos de olhar para a questão estratégica do preço da energia”, referiu também, numa altura em que o conflito no Irão provocou fortes subidas nos preços energéticos.

Os preços da energia e dos combustíveis, que dispararam nas últimas semanas, devido aos ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irão estão no topo da agenda do Conselho Europeu.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, representa Portugal na reunião dos líderes europeus.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que respondeu com o encerramento do estreito de Ormuz e ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas, incluindo energéticas, em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Presidente do Conselho Europeu, António Costa
Conselho Europeu tenta hoje dar resposta aos elevados preços da energia
António Costa
Conselho Europeu
cimeira europeia
Transição energética
Operação Fúria Épica
preços energéticos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt