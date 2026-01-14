DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Costa e Von der Leyen deslocam-se à Índia ambicionando assinar acordo comercial

Os dois líderes europeus reunir-se-ão com o primeiro-ministro indiano para uma cimeira que visa reforçar a parceria estratégica UE-Índia e aprofundar a colaboração em domínios políticos fundamentais.
António Costa e Von der Leyen
António Costa e Von der LeyenFOTO: LEBANESE PRESIDENCY PRESS OFFICE
Publicado a

Os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participarão em Nova Deli, na 16.ª Cimeira UE-Índia, em 27 de janeiro, ambicionando ainda fechar um acordo comercial entre os dois blocos.

Segundo um comunicado do Conselho Europeu, os dois líderes europeus reunir-se-ão com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, em Nova Deli, para uma cimeira que visa reforçar a parceria estratégica UE-Índia e aprofundar a colaboração em domínios políticos fundamentais.

O comércio, a segurança e a defesa, a transição ecológica e a cooperação interpessoal estarão na agenda das discussões, de acordo com o comunicado.

No domingo, em declarações a um grupo de jornalistas incluindo a Lusa, Von der Leyen referiu pretender fechar, na cimeira, o acordo comercial UE-Índia.

"Irei deslocar-me à Índia no final de janeiro para a cimeira UE-Índia e é minha ambição, bem como a de Narendra Modi, ter o acordo pronto para assinatura”, disse a líder do executivo comunitário.

image-fallback
Comissão Europeia espera progressos na negociação comercial entre UE e Índia
António Costa
Ursula von der Leyen
Narendra Modi
Índia
União Europeia (UE)

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt