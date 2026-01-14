Costa e Von der Leyen deslocam-se à Índia ambicionando assinar acordo comercial

Os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participarão em Nova Deli, na 16.ª Cimeira UE-Índia, em 27 de janeiro, ambicionando ainda fechar um acordo comercial entre os dois blocos.Segundo um comunicado do Conselho Europeu, os dois líderes europeus reunir-se-ão com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, em Nova Deli, para uma cimeira que visa reforçar a parceria estratégica UE-Índia e aprofundar a colaboração em domínios políticos fundamentais.O comércio, a segurança e a defesa, a transição ecológica e a cooperação interpessoal estarão na agenda das discussões, de acordo com o comunicado.No domingo, em declarações a um grupo de jornalistas incluindo a Lusa, Von der Leyen referiu pretender fechar, na cimeira, o acordo comercial UE-Índia."Irei deslocar-me à Índia no final de janeiro para a cimeira UE-Índia e é minha ambição, bem como a de Narendra Modi, ter o acordo pronto para assinatura”, disse a líder do executivo comunitário. .Comissão Europeia espera progressos na negociação comercial entre UE e Índia