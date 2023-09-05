Cotação do Brent ultrapassa barreira dos 90 dólares pela primeira vez em 2023

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,17%, ultrapassando a barreira dos 90 dólares pela primeira vez em 2023..O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,04 dólares acima dos 89 dólares com que fechou as transações na segunda-feira, fixando-se assim nos 90,04 dólares..O anúncio de que a Arábia Saudita vai prolongar os cortes de produção até ao final do ano impulsionou o preço do barril de petróleo Brent para entrega em novembro..Riade começou a retirar do mercado um milhão de barris por dia em julho, com o objetivo de limitar a oferta global e assim estimular os preços do petróleo bruto, uma estratégia que dura mais tempo do que o mercado esperava e ameaça reavivar os receios sobre a inflação.