Cotação do Brent para entrega em julho cai 1,19% para 100,06 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em julho terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,19%, para os 100,06 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,21 dólares abaixo dos 101,27 com que encerrou as transações na quarta-feira.

O Brent prosseguiu, pelo terceiro dia consecutivo, uma tendência de baixa, apesar da incerteza que permanece na guerra começada pelos ataques israelo-norte-americanos ao Irão.

Por um lado, os investidores estão otimistas quanto a um eventual acordo entre EUA e Irão para acabar com a guerra, mas também cautelosos, depois de algumas informações indicarem que Washington ponderava reiniciar as escoltas aos navios comerciais no Estreito de Ormuz, que continua encerrado.

"Os investidores mantêm-se expectantes, enquanto os EUA esperam a resposta do Irão à sua proposta de acordo de paz. A concretizar-se, o Estreito de Ormuz pode reabrir e aliviar o conflito regional", escreveu hoje no seu boletim Fawad Razaqzada, analista da StoneX.