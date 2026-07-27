Crédito à habitação dispara 10,9% em junho, a maior subida desde 2003

O stock de empréstimos para habitação em Portugal atingiu 116,8 mil milhões de euros no final de junho de 2026, correspondendo a uma taxa de variação anual de 10,9% — a mais alta desde fevereiro de 2003, anunciou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o banco central, trata-se de "um aumento de 1.056 milhões de euros relativamente ao mês anterior”.

A tendência de subida, que o BdP identifica como iniciada em 2024, mostra um dinamismo do crédito à habitação superior ao observado na área do euro.

No segmento do crédito ao consumo e outros fins, o montante aumentou 249 milhões de euros em junho, para 35,3 mil milhões, com uma taxa anual estável em 9,3% — resultado de uma queda nos empréstimos para outros fins (9,1%) e de um aumento nos empréstimos ao consumo (9,4%).

Entre as empresas, o stock de empréstimos subiu para 77,5 mil milhões de euros, mais 1,4 mil milhões face a maio, com crescimento homólogo de 5,8% (contra 5,5% em maio).

As microempresas desaceleraram (taxa anual de 11,7% em junho contra 12,4% em maio), enquanto as pequenas empresas cresceram 7,5% e as médias 1,5% (0,4% em maio). As grandes empresas regressaram a uma variação anual positiva de 0,6%, interrompendo oito meses de descida.

Por setores, construção e atividades imobiliárias desaceleraram ligeiramente (11,6% em junho contra 11,9% em maio). Comércio, transporte e alojamento aumentaram a taxa anual para 4,8%, e indústrias e eletricidade subiram 1,8% (variação de 0,5% mensal).

No lado dos depósitos, o stock dos particulares cresceu 2,3 mil milhões de euros face a maio, para 205,3 mil milhões, com uma taxa anual de 4,8% (4,6% em maio). O aumento em cadeia foi sobretudo explicado por mais 2,2 mil milhões nas responsabilidades à vista e 149 milhões em depósitos a prazo.

Os depósitos das empresas totalizaram 79,1 mil milhões — ligeira queda mensal de seis milhões — mas com taxa anual crescente para 12,7% (12,2% em maio).