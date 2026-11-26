O endividamento das famílias portuguesas para a aquisição de casa própria voltou a acelerar em outubro, atingindo um montante total de 121,3 mil milhões de euros.

Segundo dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados esta quinta-feira, a taxa de variação anual situou-se nos 11,2%, um ritmo de expansão 3,6 vezes acima do registado no conjunto dos países da zona euro, cuja média não ultrapassou os 3,1%.

Em comparação com o período homólogo do ano anterior, o volume financeiro afeto ao financiamento imobiliário cresceu 12,2 mil milhões de euros. Na evolução mensal, a carteira de crédito à habitação expandiu-se 1,1 mil milhões de euros face ao valor apurado em julho.

O regulador sublinha que o dinamismo no financiamento a particulares em território nacional superou de forma assinalável o contexto comunitário, sendo a componente residencial a principal impulsionadora deste diferencial.

O crescimento no segmento imobiliário acabou por alavancar o saldo global dos empréstimos concedidos às famílias, que ascendeu a 157,6 mil milhões de euros — um acréscimo anual de 10,8%, superando as marcas observadas no verão.

De acordo com a metodologia da instituição emissora, estes indicadores anuais consideram exclusivamente as transações financeiras efetivas, eliminando distorções de natureza contabilística ou variações cambiais.

No âmbito do financiamento destinado ao consumo e a outros fins, o valor acumulado fixou-se nos 36,3 mil milhões de euros, impulsionado por uma subida em cadeia de 207 milhões de euros.

O crédito ao consumo, em particular, registou uma variação anual de 9,8%, o patamar mais elevado dos últimos quatro anos, enquanto os financiamentos para fins diversos apresentaram uma ligeira desaceleração de 0,2 pontos percentuais para 9,7%.

Já o volume de crédito concedido ao tecido empresarial em Portugal fixou-se em 77,8 mil milhões de euros no final de outubro, representando uma contração de 309 milhões de euros em relação ao mês anterior.

Segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal, a taxa de variação anual manteve-se nos 5,8%, igualando a fasquia registada em setembro, mas com comportamentos assimétricos consoante a dimensão das entidades e o setor de atividade.

A desaceleração no financiamento fez-se sentir com maior intensidade nos segmentos de menor dimensão. As microempresas viram o ritmo de crescimento anual abrandar de 5,9% para 4,4%, ao passo que as pequenas empresas registaram uma taxa de 11,6%, ligeiramente abaixo dos 11,8% apurados no mês anterior.

Em sentido inverso, o crédito às grandes empresas acelerou de forma expressiva, passando de 0,8% para 2,8%, enquanto o segmento das médias empresas teve uma evolução mais discreta, avançando de 2,6% para 2,9%.

Na análise por setores de atividade, a construção e o imobiliário registaram uma descida de 1,2 pontos percentuais na variação anual, fixando-se nos 10,6%.

Por outro lado, o bloco do comércio, transportes e alojamento mostrou maior dinamismo, subindo para os 4,5% (frente a 3,7% no mês antecedente). Esta trajetória foi impulsionada pela restauração e hotelaria (que subiu para 4,6%), pelo comércio (5,2%) e pela logística e transportes (2,1%). Já a indústria e a energia acompanharam esta tendência de crescimento, fixando-se numa taxa anual de 2,6%.

No plano da poupança, as famílias portuguesas reforçaram as suas reservas bancárias em 226 milhões de euros face a setembro, elevando o montante total de depósitos para 203,5 mil milhões de euros, apesar de a taxa de variação anual ter recuado ligeiramente para 3%.

Este acréscimo mensal foi alavancado pelas aplicações a prazo, que captaram mais 779 milhões de euros, compensando o decréscimo de 554 milhões de euros nas contas à ordem.

Paralelamente, o saldo de depósitos das empresas aumentou 976 milhões numa única variação mensal, atingindo os 81,5 mil milhões de euros, embora com uma desaceleração do seu ritmo de crescimento anual de 11,4% para 9,5%.