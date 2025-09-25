Crescimento anual dos depósitos de particulares volta a abrandar em agosto para 4,8%

O 'stock' de depósitos de particulares aumentou 4,8% em agosto para 196.861 milhões de euros, tendo a taxa de variação anual desacelerado pelo décimo mês consecutivo, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).Esta subida, calculada através da taxa de variação anual (tva) – que exclui o impacto das variações que não tenham sido motivadas por transações propriamente ditas – ocorreu num mês em que houve uma descida em cadeia de 944 milhões de euros.Este foi o décimo mês consecutivo de descidas da tva dos depósitos, depois da taxa de 4,9% de julho.Para esta descida em cadeia contribuíram as descidas de 830 milhões de euros das responsabilidades à vista, uma componente constituída quase na íntegra por depósitos à ordem, e de 114 milhões de euros nos depósitos a prazo.Olhando para a série histórica do BdP, é possível aferir que os meses de agosto são meses com reduções em cadeia dos valores dos depósitos de particulares, sendo uma tendência registada em quase todos os anos.Entre as empresas, o total depositado nos bancos residentes no final de agosto era de cerca de 73.179 milhões de euros, mais 2.601 milhões de euros do que em julho e traduzindo-se numa tva de 9,7% - inferior à de julho (10,5%)..Deco diz que depósitos com juros baixos puxam procura por certificados cuja taxa desce em abril