Crescimento anual dos depósitos de particulares volta a abrandar em agosto para 4,8%

A taxa de variação anual voltou a mostrar um crescimento, mas este foi inferior face ao mês anterior pelo décimo mês consecutivo. Por comparação com julho, registou-se um decréscimo de 944 milhões.
O 'stock' de depósitos de particulares aumentou 4,8% em agosto para 196.861 milhões de euros, tendo a taxa de variação anual desacelerado pelo décimo mês consecutivo, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Esta subida, calculada através da taxa de variação anual (tva) – que exclui o impacto das variações que não tenham sido motivadas por transações propriamente ditas – ocorreu num mês em que houve uma descida em cadeia de 944 milhões de euros.

Este foi o décimo mês consecutivo de descidas da tva dos depósitos, depois da taxa de 4,9% de julho.

Para esta descida em cadeia contribuíram as descidas de 830 milhões de euros das responsabilidades à vista, uma componente constituída quase na íntegra por depósitos à ordem, e de 114 milhões de euros nos depósitos a prazo.

Olhando para a série histórica do BdP, é possível aferir que os meses de agosto são meses com reduções em cadeia dos valores dos depósitos de particulares, sendo uma tendência registada em quase todos os anos.

Entre as empresas, o total depositado nos bancos residentes no final de agosto era de cerca de 73.179 milhões de euros, mais 2.601 milhões de euros do que em julho e traduzindo-se numa tva de 9,7% - inferior à de julho (10,5%).

Deco diz que depósitos com juros baixos puxam procura por certificados cuja taxa desce em abril
