Crescimento da economia de Macau acelera para 8% no terceiro trimestre

A economia de Macau cresceu 8% em termos homólogos no terceiro trimestre, mais 2,9 pontos percentuais do que no período anterior, depois da primeira queda em dois anos, foi anunciado esta sexta-feira, 31.Entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) de Macau atingiu 103,86 mil milhões de patacas (11,2 mil milhões de euros), adiantou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).Num comunicado, a DSEC sublinhou o "acréscimo contínuo das exportações de serviços, impulsionado pelo aumento notável do número de visitantes que beneficiou tanto da época alta do turismo (férias de Verão) como do desenvolvimento sustentável do ramo de atividade económica do turismo".O benefício económico dos serviços - cuja maioria advêm do turismo, o setor que domina a economia de Macau - subiu 10,5%, com a DSEC a apontar para um aumento de 13,6%, para quase 10,5 milhões, no número de visitantes no terceiro trimestre.A DSEC mencionou também a "manutenção de estabilidade da despesa de consumo privado no mercado local", que aumentou 0,8% em termos homólogos. Já as despesas do Governo da região subiram 2,7%.Pelo contrário, o investimento em infraestruturas e equipamento caiu 26,1%, "em virtude do decréscimo do número de obras de construção privadas e públicas", referiu a DSEC.No terceiro trimestre, a economia de Macau já representava 92,6% do volume económico no mesmo período de 2019, antes do início da pandemia de covid-19.A economia de Macau tinha crescido 5,1% no segundo trimestre, depois de encolher 1,3% entre janeiro e março, a primeira queda do PIB do território desde o final de 2022.A China continental - de longe a principal fonte de visitantes de Macau - começou gradualmente a levantar todas as restrições devido à pandemia de covid-19 precisamente em meados de dezembro de 2022.A economia de Macau terminou o ano passado a subir 8,8%.Em 10 de abril, a Universidade de Macau (UM) reviu em baixa a previsão para o crescimento económico da região, em parte devido ao potencial impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos na confiança dos turistas chineses.O Centro de Estudos de Macau e o Departamento de Economia da UM preveem que o PIB do território suba 6,8% em 2025, menos 1,1 pontos percentuais do que na anterior previsão, feita em janeiro.No início de março, a agência de notação financeira Fitch previu que o crescimento da economia de Macau irá desacelerar para 6,9% este ano, devido a uma recuperação "mais lenta" do turismo e do jogo."No entanto, uma desaceleração acentuada da economia chinesa, como os aumentos substanciais das tarifas dos EUA, e uma forte desvalorização do yuan [a moeda chinesa] representam riscos negativos para as perspetivas de Macau", referiu a Fitch.