Crescimento da produção na construção abranda para 2% em junho

O índice de produção na construção subiu 2% em junho, uma variação 1,7 pontos percentuais (p.p.) inferior à observada no mês anterior, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A construção de edifícios aumentou 1,6%, taxa 1,5 p.p. inferior à registada em maio, e a engenharia civil passou de um crescimento de 4,6% no mês anterior, para 2,6% em junho.

Em junho, o índice de emprego teve um acréscimo de 0,5 p.p., para uma variação homóloga de 2,1%.

O índice de remunerações acelerou 1,1 p.p., para um crescimento homólogo de 7,4%.

A variação mensal do índice de emprego foi 0,4% (variação nula em junho de 2025), enquanto a das remunerações se situou em 15,4% (14,2% no mesmo mês de 2025).