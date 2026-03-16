Crescimento do PIB da OCDE mantém-se em 1,8% em 2025 e o do G20 sobe para 3,4%

O crescimento em 2025 do Produto Interno Bruto (PIB) da OCDE permaneceu em 1,8%, enquanto o do G20 aumentou ligeiramente para 3,4%, contra 3,2% em 2024, segundo estimativas anuais iniciais divulgadas esta segunda-feira, 16, pela OCDE.

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) precisa que entre os países do G20 para os quais os dados estavam disponíveis, a Índia registou o maior crescimento anual (7,5%), seguida pela Indonésia (5,1%) e pela China (5,0%), enquanto a Itália (0,2%) e a Alemanha (0,5%) registaram os menores.

Por trimestres e comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB do G20 cresceu 3,2% no quarto trimestre de 2025, refere a OCDE.

Entre as economias do G20 com dados disponíveis, a Índia registou a maior taxa de crescimento em termos homólogos, com 7,6%, enquanto a Alemanha registou a menor, com 0,4%.

A OCDE afirma ainda que em cadeia o crescimento do PIB do G20 no quarto trimestre desacelerou para 0,7%, de acordo com estimativas provisórias, menos que no trimestre anterior (0,9%).

O Canadá e a Coreia registaram contrações de 0,2% no quarto trimestre, depois de crescimentos de 0,6% e 1,3%, respetivamente, no terceiro trimestre.

Nos Estados Unidos, o crescimento desacelerou, de 1,1% no terceiro trimestre para 0,2% no quarto trimestre, refletindo em parte o impacto da paralisação do Governo dos EUA no último trimestre do ano.

O crescimento também desacelerou na Turquia (de 1,0% para 0,4%), e de forma mais marginal em França (de 0,5% para 0,2%) e na Índia (de 2,1% para 1,8%).

Em contraste, vários países do G20 experimentaram um crescimento mais forte ou estável no quarto trimestre em comparação com o terceiro trimestre de 2025.

O crescimento aumentou acentuadamente no Japão (de -0,7% para 0,3%) e no México (de 0,1% para 0,9%).

Acelerações mais moderadas foram observadas na Austrália (de 0,5% para 0,8%), Brasil (de 0,0% para 0,1%), China (de 1,1% para 1,2%), Alemanha (de 0,0% para 0,3%), Itália (de 0,2% para 0,3%), Arábia Saudita (de 1,2% para 1,4%) e África do Sul (de 0,3% para 0,4%).

O crescimento permaneceu inalterado na Indonésia (em 1,3%) e no Reino Unido (em 0,1%).