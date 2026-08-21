Crescimento dos salários negociados na zona euro abranda para 2,4% no segundo trimestre

Os salários negociados nos países da zona euro aumentaram 2,4% no segundo trimestre em termos homólogos, abaixo do crescimento de 2,56% no primeiro trimestre e de 2,91% no quarto trimestre de 2025, segundo dados publicados esta sexta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE).

De abril a junho deste ano, a subida homóloga de 2,4% sinaliza um arrefecimento progressivo das negociações salariais face aos trimestres imediatamente anteriores, salienta o BCE.

O supervisor bancário europeu lembra ainda que o crescimento anual dos salários negociados nos 21 países da zona euro foi de 2,84% em 2025 face a 2024.

O impacto da guerra no Irão e episódios de seca que encarecem energia e alimentos, poderão impulsionar reivindicações salariais adicionais nos meses seguintes, particularmente em setores mais expostos ao custo de vida.