CTP pede ao Governo solução intermédia ao novo aeroporto. “Ninguém levaria a mal uma inversão na estratégia”

O apelo não é novo e ao presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) não falha a voz para pedir, reiteradamente, ao Executivo, uma alternativa à Portela, enquanto o novo aeroporto de Lisboa não for uma realidade.

“O meu apelo, e de todos os empresários do turismo, é que não haja receio em decidir, em ficar com o ónus da decisão ou em recuar um pouco. Ninguém levaria a mal uma pequena inversão na estratégia e que o Governo equacionasse o investimento numa solução intermédia, enquanto não houver aeroporto em Alcochete”, reivindicou esta quarta-feira, 11, Francisco Calheiros.

O representante dos patrões do turismo, que falava na sessão de abertura do 35º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), a decorrer no Porto, frisou que a falta de uma infraestrutura aeroportuária com capacidade de resposta continua a ser a “preocupação” e a “pedra no sapato” para o setor.

Defensor do Montijo como alternativa a curto prazo, Calheiros defendeu que é imperativo que exista um reforço das ligações aéreas, para que mais aviões possam aterrar em Portugal. “Para acelerar a atividade turística, para garantir um crescimento sustentável, que dê mais valor ao setor e ao país, temos de continuar a seduzir turistas com maior poder de compra e que estejam disponíveis para pagar preços mais elevados”, justificou.

Olhando para os mercados de alto valor para a atividade, o presidente da CTP explicou que que não só é vital continuar a aposta nos turistas vindos dos Estados Unidos, mas também captar as nacionalidades dos países da Ásia, como a China, o Japão e a Coreia do Sul.

”Obviamente que as ligações aéreas têm aqui um papel determinante. As atuais ligações diretas com cidades dos Estados Unidos e com a capital da Coreia do Sul são essenciais e será até desejável haver um reforço destas ligações”, acrescentou.

Sobre a TAP, mostrou-se otimista no “papel fundamental” que a companhia de bandeira continuará a ter e que, acredita, “será reforçado e diversificado com o seu novo dono”.

Ainda no capítulo das infraestruturas, relembrou a importância da ferrovia para a mobilidade no território. “A oferta turística em todas as regiões tem crescido e é diversificada, pelo que temos de dar condições para que os turistas tenham facilidades nas ligações entre regiões e contribuir para uma mobilidade mais sustentável ambientalmente”, apontou.

“Acelerem-se as decisões que tenham de ser tomadas, acabem-se com as burocracias desnecessárias, invista-se o dinheiro que existe e está à espera de ser investido, para que se cumpram prazos e a modernização da ferrovia e o TGV sejam uma realidade”, acrescentou ainda.