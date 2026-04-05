Custo da dívida portuguesa já sobe com a nova guerra, mas com Ucrânia e tarifas de Trump foi pior

Quanto maior for a taxa de juro de mercado, maior a fatura em juros, uma despesa que vai ao saldo orçamental e que pode ser o empurrão que falta para transformar o excedente em défice, mesmo que "pequeno", como aventa o ministro das Finanças.

De acordo com um levantamento de dados do Banco de Portugal (até fevereiro deste ano) e do site financeiro Investing.com (março de 2026), a taxa de juro de mercado na principal maturidade de longo prazo (dez anos), subiu de 3% em 2025 para 3,4% (média do primeiro trimestre do corrente ano). Mais quatro décimas.

Impacto da guerra Rússia/Ucrânia foi pior

Podia ser pior, como já foi, ainda que a base de partida fosse de taxas muito mais reduzidas.

Com o início da guerra da Ucrânia e as subidas de juros subsequentes do Banco Central Europeu (BCE) para travar a inflação galopante nessa altura, Portugal passou de uma taxa de juro de 0,6% nas OT (janeiro de 2022) para mais de 3,1% um ano depois. Cinco vezes mais, basicamente, reflexo de um agravamento de 2,5 pontos percentuais na taxa das OT.

A noção de risco implícito, a inflação (chegou a superar 10% em outubro de 2022), levaram o BCE a subir taxas de juro diretoras num ritmo agressivo e sem paralelo.

A taxa principal de Frankfurt, que define o custo do dinheiro para a Zona Euro, estava em 0% em julho de 2022. Um ano e dois meses depois, em setembro de 2023, chegou a 4%.

Isto também contribuiu para o agravamento do custo da dívida portuguesa e da maioria dos parceiros do euro.

Em junho de 2024, o BCE começou a descer juros, mas quando Trump chegou novamente ao poder e inaugurou a sua guerra comercial sem precedentes, o BCE não reagiu, continuou a descer taxas, mas os juros soberanos voltaram a aumentar.

No final de 2024, Portugal lidava com uma taxa de OT a dez anos na ordem dos 2,7%. Em março, o mês em que o Presidente dos EUA fez o famoso anúncio das "lindas tarifas recíprocas", a taxa de juro portuguesa chegou aos 3,3%.

Depois foi aliviando, o BCE também manteve juros em 2% entre junho do ano passado até agora. Mas, como já sinalizou a presidente do banco central, esse tempo está a terminar. A primeira subida pode acontecer já em junho, segundo muitos analistas.

BCE deve começar a subir juros outra vez

Analistas ouvidos pelo DN e muitos outros nos mercados estão a antecipar uma primeira subida de taxas do BCE já em junho, para 2,25%, à qual se seguirão mais duas, podendo o ano 2026 terminar com uma taxa diretora de 2,75% na Zona Euro.

Além da República, também famílias e empresas serão imediatamente confrontadas com taxas de juro (Euribor) em crescendo, isso estará garantido.

No final de fevereiro, no dia 28, o Irão foi atacado e desde então instalou-se o caos, novamente. O preço do petróleo, do gás, dos fertilizantes, disparou com o fecho do Estreito de Ormuz.

A inflação regressou, a atividade económica ficou em xeque e o BCE precisa de iniciar uma nova subida de juros para aplacar o aumento dos preços.

Em março, as taxas da dívida pública portuguesa já refletem essa nova tendência, aliás: como referido, estavam perto de 3% no final de 2025, mas agora, a média de janeiro a março já diz 3,4%.

Não é tanto como nos episódios recentes, mas, ainda assim, para um Estado e país endividado, com uma dívida pública de quase 90% do PIB e um excedente orçamental a caminho de se transformar num "pequeno défice", como já admite o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a pressão é assinalável.

A herança da destruição das tempestades deste último inverno a somar aos efeitos igualmente destrutivos da nova guerra e da incerteza será vertida no final de abril em novas previsões das Finanças para as contas deste ano, no Relatório Anual de Progresso, que Miranda Sarmento enviará à Comissão Europeia, para avaliação, no âmbito do novo ciclo do Semestre Europeu.