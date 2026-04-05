Economia

Custo da dívida portuguesa já sobe com a nova guerra, mas com Ucrânia e tarifas de Trump foi pior

Apesar da descida do peso da dívida, país continua com níveis demasiado elevados que têm de ser pagos com excedentes e/ou refinanciados com novo endividamento, caso as folgas desapareçam.
Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, 28 de outubro de 2025.
Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, 28 de outubro de 2025.Foto: Leonardo Negrão
Publicado a

As taxas de juro soberanas de Portugal nas Obrigações do Tesouro a dez anos (OT) registaram uma subida significativa em março (média mensal) na sequência da guerra dos EUA e Israel contra o Irão, que entretanto alastrou aos países do Golfo Pérsico e do Médio Oriente, mas o agravamento do custo da dívida pública é, até agora, menos agressivo do que em 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia, ou quando Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), assumiu o segundo mandato (no início de 2025) e abriu fogo contra quase todos os países, anunciando tarifas comerciais sem precedentes.

Para Portugal, a subida das taxas de juro é uma questão sensível, importante, porque a República, apesar de estar numa rota de descida do peso da dívida, continua a apresentar níveis demasiado elevados de endividamento que têm de ser pagos com excedentes orçamentais e/ou refinanciados com novo endividamento, caso estes excedentes desapareçam, como parece ser o novo cenário de 2026.

Portugal tem hoje (previsão do governo para 2026) uma dívida pública de 281,5 mil milhões de euros, cujo peso equivale a 87,5% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo os dados reportados pelas Finanças ao Instituto Nacional de Estatística (INE), há duas semanas.

A carga do endividamento total está a descer, mas o mesmo não se aplica à fatura dos juros: o peso do chamado serviço da dívida está a subir (equivale a mais de 2% do PIB) e em 2026, diz o governo, deve subir, nominalmente (em valor), mais de 10% face a 2025, para 6,6 mil milhões de euros. É um acréscimo de 600 milhões relativamente a 2025, em contas nacionais (INE).

Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, 28 de outubro de 2025.
Sobreviver a crédito: cada vez mais famílias sem outra forma de comprar bens básicos

Quanto maior for a taxa de juro de mercado, maior a fatura em juros, uma despesa que vai ao saldo orçamental e que pode ser o empurrão que falta para transformar o excedente em défice, mesmo que "pequeno", como aventa o ministro das Finanças.

De acordo com um levantamento de dados do Banco de Portugal (até fevereiro deste ano) e do site financeiro Investing.com (março de 2026), a taxa de juro de mercado na principal maturidade de longo prazo (dez anos), subiu de 3% em 2025 para 3,4% (média do primeiro trimestre do corrente ano). Mais quatro décimas.

Impacto da guerra Rússia/Ucrânia foi pior

Podia ser pior, como já foi, ainda que a base de partida fosse de taxas muito mais reduzidas.

Com o início da guerra da Ucrânia e as subidas de juros subsequentes do Banco Central Europeu (BCE) para travar a inflação galopante nessa altura, Portugal passou de uma taxa de juro de 0,6% nas OT (janeiro de 2022) para mais de 3,1% um ano depois. Cinco vezes mais, basicamente, reflexo de um agravamento de 2,5 pontos percentuais na taxa das OT.

A noção de risco implícito, a inflação (chegou a superar 10% em outubro de 2022), levaram o BCE a subir taxas de juro diretoras num ritmo agressivo e sem paralelo.

A taxa principal de Frankfurt, que define o custo do dinheiro para a Zona Euro, estava em 0% em julho de 2022. Um ano e dois meses depois, em setembro de 2023, chegou a 4%.

Isto também contribuiu para o agravamento do custo da dívida portuguesa e da maioria dos parceiros do euro.

Em junho de 2024, o BCE começou a descer juros, mas quando Trump chegou novamente ao poder e inaugurou a sua guerra comercial sem precedentes, o BCE não reagiu, continuou a descer taxas, mas os juros soberanos voltaram a aumentar.

No final de 2024, Portugal lidava com uma taxa de OT a dez anos na ordem dos 2,7%. Em março, o mês em que o Presidente dos EUA fez o famoso anúncio das "lindas tarifas recíprocas", a taxa de juro portuguesa chegou aos 3,3%.

Depois foi aliviando, o BCE também manteve juros em 2% entre junho do ano passado até agora. Mas, como já sinalizou a presidente do banco central, esse tempo está a terminar. A primeira subida pode acontecer já em junho, segundo muitos analistas.

BCE deve começar a subir juros outra vez

Analistas ouvidos pelo DN e muitos outros nos mercados estão a antecipar uma primeira subida de taxas do BCE já em junho, para 2,25%, à qual se seguirão mais duas, podendo o ano 2026 terminar com uma taxa diretora de 2,75% na Zona Euro.

Além da República, também famílias e empresas serão imediatamente confrontadas com taxas de juro (Euribor) em crescendo, isso estará garantido.

No final de fevereiro, no dia 28, o Irão foi atacado e desde então instalou-se o caos, novamente. O preço do petróleo, do gás, dos fertilizantes, disparou com o fecho do Estreito de Ormuz.

A inflação regressou, a atividade económica ficou em xeque e o BCE precisa de iniciar uma nova subida de juros para aplacar o aumento dos preços.

Em março, as taxas da dívida pública portuguesa já refletem essa nova tendência, aliás: como referido, estavam perto de 3% no final de 2025, mas agora, a média de janeiro a março já diz 3,4%.

Não é tanto como nos episódios recentes, mas, ainda assim, para um Estado e país endividado, com uma dívida pública de quase 90% do PIB e um excedente orçamental a caminho de se transformar num "pequeno défice", como já admite o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a pressão é assinalável.

A herança da destruição das tempestades deste último inverno a somar aos efeitos igualmente destrutivos da nova guerra e da incerteza será vertida no final de abril em novas previsões das Finanças para as contas deste ano, no Relatório Anual de Progresso, que Miranda Sarmento enviará à Comissão Europeia, para avaliação, no âmbito do novo ciclo do Semestre Europeu.

Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, 28 de outubro de 2025.
Governo faz maior reforço da almofada de segurança orçamental desde o início da pandemia
Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, 28 de outubro de 2025.
BCE prevê que guerra arrase cenário macroeconómico do OE 2026
Luís Montenegro, primeiro-ministro, e Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Parlamento, 28 de outubro de 2025.
Governo tira do caminho cinco mil milhões de euros que tinha em dívida até final da legislatura
Guerra no Médio Oriente
taxas de juro
Despesa pública
Dívida pública
BCE
Banco Central Europeu
Obrigações do Tesouro
edição impressa
saldo orçamental
Orçamento do Estado 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt