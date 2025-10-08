DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Custo da mão de obra na construção aumentou 7,3% em agosto

A construção de habitação nova voltou a encarecer devido ao aumento dos fatores de produção. Preço de materiais como os vidros e espelhos subiu 30%.
Custo da mão de obra na construção aumentou 7,3% em agosto
Os custos de construção de habitação nova aumentaram 3,8% em agosto face ao mesmo mês de 2024 e registaram uma quebra de 0,9 pontos percentuais (pp) quando comparados com julho, divulgou esta quarta-feira, 8 de outubro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O aumento verificado em agosto foi influenciado pela subida homóloga de 7,3% no custo da mão de obra e pelo crescimento do preço dos materiais em 0,9%.

De acordo com o INE, o custo da mão de obra contribuiu com 3,3 pp para a formação da taxa de variação homóloga do índice de custos de construção de habitação nova e os materiais com 0,5 pp .

Os vidros e espelhos apresentaram uma subida de cerca de 30%. Os materiais de revestimentos, isolamentos e impermeabilização e o betão pronto aumentaram cerca de 5%.

Já os betumes e os produtos cerâmicos registaram uma descida de cerca de 10%, e os tubos de PVC, a chapa de aço macio e galvanizada e as tubagens de aço, de ferro fundido e aparelhos para canalizações uma quebra no preço da ordem dos 5%.

