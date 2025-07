Custo de carregar um elétrico na Europa

Um veículo elétrico é mais de 70% mais barato para operar do que os veículos a gasolina ou a gasóleo, mas o preço pago para carregar um veículo elétrico é, ainda assim, muito díspar, dependendo de diferentes elementos e, no caso da análise feita pelo comparador de preços irlandês Switcher, depende também do país e do local onde o veículo é carregado.

Neste levantamento da Switcher, são considerados 39 países europeus e Portugal é o 21.º país mais caro da lista para se carregar um modelo 100% elétrico em casa. Ou, se se preferir, o nosso país é o 19.º mais barato para se carregar um carro elétrico. Ou seja, Portugal está a meio da tabela dos 39, como se pode observar no ranking.