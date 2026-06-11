Custos agrícolas recuam 2,9%, mas fertilizantes encarecem com crise no Médio Oriente

O preço médio da produção agrícola na União Europeia caiu 2,9% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com igual período de 2025, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Paralelamente, o índice dos fatores de produção agrícolas não relacionados com investimento — isto é, bens e serviços consumidos na agricultura (energia, fertilizantes, ração, etc.) — registou uma redução homóloga de 0,4% entre janeiro e março.

A descida dos preços da produção foi generalizada: 19 Estados‑membros assinalaram quedas, com os recuos mais acentuados na Bélgica (‑12,9%), Alemanha (‑11,0%) e Lituânia (‑10,8%). Em contrapartida, oito países tiveram subidas dos preços agrícolas, lideradas por Malta (+14,8%), Croácia (+8,5%) e Finlândia (+5,5%).

No capítulo dos fatores de produção (não relacionados com investimento), 14 países registaram diminuições, destacando‑se a Alemanha (‑3,8%), os Países Baixos (‑3,4%) e Chipre e Portugal (ambos ‑3,1%). Nos restantes 13 Estados‑membros houve aumentos, com Lituânia (+16,8%), Roménia (+5,0%) e Irlanda (+3,6%) à cabeça.

Por produtos, os preços médios do leite e dos cereais na UE recuaram 15,5% e 11,7%, respetivamente, no 1.º trimestre de 2026 face ao 1.º trimestre de 2025. Entre os bens consumidos na produção agrícola, os preços dos fertilizantes e corretores de solo subiram 6,6%, enquanto os preços da alimentação animal e da energia caíram 4,9% e 0,6%, respetivamente.

O Eurostat nota que a crise no Médio Oriente, iniciada com o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão em 28 de fevereiro, contribuiu para a pressão nos preços da energia e dos fertilizantes.