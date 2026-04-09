Custos da construção nova crescem 4,7% em fevereiro apoiados na mão-de-obra

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 4,7% em fevereiro face ao mesmo mês de 2025, com a mão-de-obra a crescer 8,2% e os materiais a avançarem 1,7%, segundo uma estimativa divulgada pelo INE esta quinta-feira, 9.

Em fevereiro, a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) alcançou os 4,7%, uma taxa superior em 0,9 pontos percentuais (p.p.) face à observada em janeiro e que compara com a de 3,2% no mesmo mês do ano passado.

Os dados foram hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e registam que em fevereiro os preços dos materiais cresceram 1,7%, contra 0,7% em janeiro, e os custos com mão-de-obra 8,2%, contra 7,5% no mês anterior.

A mão-de-obra foi o elemento que mais pesou na composição do índice homólogo, sendo responsável por um contributo de 3,8 p.p. para a variação. Já o custo com materiais pesou 0,9 pontos percentuais.

De acordo com o INE, entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão os vidros e espelhos, que subiram cerca de 20%, fio de cobre nu e azulejos e mosaicos, com subidas de 15% acima do período homólogo.

Em sentido contrário, os betumes desceram 20% e os materiais de revestimento, isolamentos e impermeabilização baixaram cerca de 10%.

Numa análise em cadeia, a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 1,0% em fevereiro, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior e 0,8 p.p. acima de fevereiro do ano passado.

Para a variação mensal, a mão-de-obra contribuiu com 0,2 p.p. e o preço dos materiais 0,8 p.p.

O INE reviu ainda em alta as variações do índice em janeiro e em dezembro de 2025, ambos em 0,1 p.p. para, respetivamente, 3,8% e 4,0%.