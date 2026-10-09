Custos de construção de casas novas sobem 7,5% em agosto

Os custos de construção de habitação nova terão aumentado 7,5% em agosto, em termos homólogos, tendo os materiais subido 7,1% e a mão-de-obra 8,0%, de acordo com uma estimativa divulgada esta sexta-feira pelo INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação homóloga de 7,5% do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) em agosto é superior em 1,0 pontos percentuais à registada no mês anterior.

No mês em análise, os preços dos materiais aumentaram 7,1%, contra 6,3% em julho, e os custos com mão-de-obra avançaram 8,0%, mais 1,2 pontos percentuais do que no mês anterior.

O custo da mão-de-obra contribuiu com 3,7 pontos percentuais (3,2 pontos percentuais no mês anterior) para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN, enquanto os materiais registaram um contributo de 3,8 pontos percentuais (3,3 pontos percentuais em julho).

O INE detalha que entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão o gasóleo e fio de cobre nu e revestido (+30%), os tubos de PVC (+20%), os azulejos e mosaicos, os sistemas compósitos de isolamento térmico para exterior e as tubagens de aço, de ferro fundido e aparelhos para canalizações, todos com subidas de cerca de 15%

Não se verificou qualquer redução homóloga nos materiais observados para a formulação do índice.

Quanto à taxa de variação em cadeia do ICCHN, foi de 0,5% em agosto, sendo superior em 0,7 pontos percentuais face ao mês anterior e 0,9 pontos percentuais acima do verificado no mesmo período de 2025, tendo o custo dos materiais subido 0,4% e o da mão-de-obra 0,6%.

A mão-de-obra teve um contributo de 0,3 pontos percentuais para a variação mensal (-0,4 pontos percentuais em julho), enquanto os preços dos materiais contribuíram com 0,2 pontos percentuais (0,2 pontos percentuais em julho).