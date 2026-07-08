Custos de construção de habitação nova aumentaram 6,9% em maio

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 6,9%, em termos homólogos, na economia portuguesa, em maio de 2026. A mão de obra subiu ainda mais, segundo revelam os dados do INE nesta quarta-feira, 10 de julho.
Construir casas ficar mais caro não é novidade, mas maio trouxe uma aceleração de 0,9 pontos percentuais (p.p.) nesta tendência, face a abril.
O preço dos materiais ficou 6,4% mais alto, o que transparece uma aceleração face ao mês anterior e face ao mês homólogo. Quanto ao custo da mão de obra, aumentou 7,5%, também acima dos registos de abril de 2026 e de maio de 2025.
Olhando para os contributos gerados para o índice em maio, também foi à mão de obra que pertence a liderança, com 3,5 p.p. (após 3,3 p.p. no mês anterior). Seguiu-se o custo dos materiais, que contribuiu com 3,4 p.p. (2,7 p.p. em abril).
Em termos de variação mensal, o índice geral subiu 1,1%, acima de 0,8% no mês anterior e de 0,3% um ano antes. O custo da mão de obra avançou 0,9% (acima de 0,1% em abril e 0,5% em maio do ano passado). Em contraponto, o custo dos materiais subiu 1,3% (abaixo de 1,4% no mês precedente e variação nula um ano antes).