Custos de construção de habitação nova aumentaram 6,9% em maio

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 6,9%, em termos homólogos, na economia portuguesa, em maio de 2026. A mão de obra subiu ainda mais, segundo revelam os dados do INE nesta quarta-feira, 10 de julho.

Construir casas ficar mais caro não é novidade, mas maio trouxe uma aceleração de 0,9 pontos percentuais (p.p.) nesta tendência, face a abril.

O preço dos materiais ficou 6,4% mais alto, o que transparece uma aceleração face ao mês anterior e face ao mês homólogo. Quanto ao custo da mão de obra, aumentou 7,5%, também acima dos registos de abril de 2026 e de maio de 2025.