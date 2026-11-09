Custos de construção de habitação subiram 7,4% em setembro

Os custos de construção de habitação aumentaram 7,4% em setembro, face ao mesmo mês do ano passado. Trata-se de uma aceleração de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior.

Os dados do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em causa estão os custos da mão de obra e dos materiais.

Em setembro, os custos da mão de obra subiram 7,7% em termos homólogos (estável face a agosto, mas abaixo dos 8,6% registados no mesmo mês do ano passado). Em contrapartida, os materiais ficaram 7,2% mais caros do que um ano antes (7,3% em agosto e 4,6% em setembro de 2025). Estes são dados provisórios.

Olhando aos contributos para a subida homóloga do ICCHN em setembro, o custo da mão de obra contribuiu com 3,6 p.p. (tal como em agosto). Os materiais contribuíram com 3,8 p.p. (mais 0,1 p.p. do que no mês precedente).

Entre os materiais que mais contribuíram para a subida dos custos de construção, surge à cabeça o gasóleo, que ficou "cerca de 35%" mais caro, revela o INE.

Preços também sobem de forma agressiva em cadeia

Em setembro e face a agosto, a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 0,8% (acima dos 0,3 p.p. registados em agosto e dos 0,7 p.p. de setembro do ano passado).