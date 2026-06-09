Custos de construção nova sobem 5,9% à boleia dos gastos com mão-de-obra e materiais

Os custos de construção de habitação nova subiram 5,9% em termos homólogos em abril, segundo a estimativa divulgada esta terça-feira, 9, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A taxa é 0,2 pontos percentuais superior à observada em março.

O aumento reflete subidas nos preços dos materiais (4,7%) e da mão‑de‑obra (7,3%). Em março tinham sido, respetivamente, 3,7% e 8,1%, e um ano antes 0,8% e 7,2%.

A mão‑de‑obra contribuiu com 3,4 pontos percentuais para a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN), contra 3,7 p.p. no mês anterior, e os materiais tiveram um contributo de 2,5% (2,0 p.p. em março).

Entre os materiais que mais pressionaram a variação agregada estão o gasóleo, com uma subida de cerca de 30%, e o fio de cobre nu e revestido e os azulejos e mosaicos, com aumentos na ordem dos 15%. Em sentido contrário, os aparelhos de climatização recuaram cerca de 25% e os produtos pré‑fabricados de betão desceram 5%.

A variação mensal do ICCHN (abril face a março) foi de 0,8%, menos 0,4 p.p. do que em março e 0,1 p.p. acima de abril de 2025. Para a variação mensal, a mão‑de‑obra contribuiu com 0,1% e os materiais com 0,7 p.p. (0,2 e 1% em março, respetivamente).

O INE reviu ainda em baixa a taxa de março em 0,1 p.p., em resultado de uma correção do custo da mão‑de‑obra.