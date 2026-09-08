Custos de construção nova subiram 6,8% em julho

Os custos de construção nova terão aumentado 6,8% em julho, em termos homólogos, de acordo com uma estimativa divulgada esta terça-feira, 8 de setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A taxa de variação homóloga de 6,8% do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) em julho é inferior em 0,6 pontos percentuais à registada no mês anterior.

No mês em análise, os preços dos materiais aumentaram 6,3%, contra 6,4% em junho, e os custos com mão-de-obra subiram 7,3%, menos 1,1 pontos percentuais do que no mês anterior.