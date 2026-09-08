Custos de construção nova subiram 6,8% em julho

Os custos de construção nova terão aumentado 6,8% em julho, em termos homólogos, de acordo com uma estimativa divulgada esta terça-feira, 8 de setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A taxa de variação homóloga de 6,8% do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) em julho é inferior em 0,6 pontos percentuais à registada no mês anterior.
No mês em análise, os preços dos materiais aumentaram 6,3%, contra 6,4% em junho, e os custos com mão-de-obra subiram 7,3%, menos 1,1 pontos percentuais do que no mês anterior.
Segundo o INE, entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão o fio de cobre nu e revestido (25%), os tubos de PVC (20%) e os betumes (15%).
A mão-de-obra teve um contributo negativo de 0,2 pontos percentuais para a variação mensal (1,0 pontos percentuais em junho), enquanto os preços dos materiais contribuíram com 0,2 pontos percentuais (-0,2 pontos percentuais em julho).