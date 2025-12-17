DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Custos horários da mão-de-obra sobem 3,3% na zona euro e 3,7% na UE no 3.º trimestre
Economia

Custos horários da mão-de-obra sobem 3,3% na zona euro e 3,7% na UE no 3.º trimestre

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), a componente de salários e remunerações subiu, entre julho e setembro, 3,0% na área do euro e 3,5% no conjunto dos 27 Estados-membros.
Publicado a

Os custos horários da mão-de-obra aumentaram, no terceiro trimestre, 3,3% na zona euro e 3,7% na União Europeia (UE), em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, divulga esta quarta-feira, 17, o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), a componente de salários e remunerações subiu, entre julho e setembro, 3,0% na área do euro e 3,5% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Na componente dos custos não salariais, o aumento homólogo foi de 4,0% na zona euro e 4,2% na UE.

Nos Estados-membros, os custos horários da mão-de-obra variavam, no terceiro trimestre, entre a subida de 12,4% do na Bulgária e o recuo de 1,4% de Malta, o único país onde o indicador contraiu.

Em Portugal, o indicador subiu 4,7%, uma quebra face aos 8,7% do mesmo trimestre de 2024 e os 5,5% do período entre abril e junho últimos.

Custos horários da mão-de-obra sobem 3,3% na zona euro e 3,7% na UE no 3.º trimestre
Custo da mão de obra na construção aumentou 7,3% em agosto
Zona euro
Mão-de-Obra
custos horários
Diário de Notícias
www.dn.pt