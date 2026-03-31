Custos horários da mão-de-obra sobem 4,1% na UE e 3,8% na zona euro em 2025

Os custos médios horários da mão-de-obra subiram para 34,9 euros na UE e 38,2 euros na zona euro em 2025, variando entre os 12 euros na Bulgária e os 56,8 no Luxemburgo.

De acordo com dados divulgados esta terça-feira, 31, pelo serviço estatístico da União Europeia (UE), o indicador aumentou 4,1% face aos 33,5 euros na média dos 27 Estados-membros e 3,8% na comparação com 36,8 euros na área do euro, registados em 2024.

Entre os Estados-membros, os mais altos custos médios horários da mão-de-obra foram registados, em 2025, no Luxemburgo (56,8 euros), Dinamarca (51,7 euros) e Países Baixos (47,9E) e os mais baixos, por outro lado, na Bulgária (12,0), Roménia (13,6) e Hungria (15,2).

Portugal, com uma média de 19,4 euros (uma subida face aos 18,2 euros de 2024), é o terceiro entre os 11 Estados-membros com os menores custos médios horários da mão-de-obra, depois da Eslováquia e a República Checa (19,8 euros cada).