Da retirada da CP das urgências à demora na sua autonomia

Foi nos comboios que Pedro Nuno Santos procurou dar o lado bom do Ministério das Infraestruturas, sobretudo quando a TAP - antes e depois da nacionalização - vinha sempre com más notícias. Quando substituiu Pedro Marques, em fevereiro de 2019, Pedro Nuno Santos tinha a CP praticamente a entrar em rutura, com comboios sobrelotados nos serviços suburbanos e cancelamentos de viagens diários no servio regional, sobretudo no Douro, Oeste e Algarve.