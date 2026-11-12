DBRS deverá manter 'rating' de Portugal mas subida é possível

A DBRS vai avaliar a dívida soberana portuguesa esta sexta-feira, pela terceira e última vez este ano, e os analistas antecipam que o cenário mais provável é a manutenção do 'rating', ainda que a subida seja uma possibilidade.

Segundo o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, a próxima avaliação da DBRS "surge num contexto favorável e uma subida do rating de Portugal é uma possibilidade real", depois de em maio ter decidido manter a classificação em 'A' (elevado), enquanto a perspetiva melhorou de estável para positiva.

No entanto, o analista alertou, em declarações à Lusa, que a incerteza geopolítica, os riscos para o crescimento europeu e a necessidade de manter a disciplina orçamental deverão levar a agência a adotar uma postura prudente, mantendo a notação atual.

A classificação que a DBRS atribui a Portugal "mostra um reconhecimento da melhoria das finanças públicas e a redução sustentada da dívida pública", notou.

Além disso, há "argumentos sólidos para uma subida: os excedentes orçamentais consecutivos, a resiliência da economia portuguesa e a melhoria dos indicadores de sustentabilidade da dívida", tendo também em conta que as revisões em alta recentes da Fitch e da Scope reforçam o reconhecimento internacional da evolução do perfil de crédito do país.

Já João Cruz, analista de mercados da Xtb, também acredita que o cenário mais provável para esta sexta-feira é a manutenção do rating em “A (high)” e da tendência positiva.

"A própria DBRS deu uma pista na passada segunda-feira, ao incluir Portugal na lista de países europeus que entram em 2027 com tendência positiva. Isto sugere que a agência ainda não considera ter chegado o momento de subir a nota, preferindo esperar mais algum tempo para confirmar que a descida da dívida é duradoura", indicou a Xtb.

Segundo o analista, existem alguns fatores que aconselham prudência, nomeadamente a inflação, sobretudo por causa dos preços da energia, a subida do custo com os juros da dívida no próximo ano e a aprovação do Orçamento do Estado para 2027, que embora já aprovado na generalidade, só terá a votação final a 24 de novembro.

O ministro das Finanças tinha sinalizado, numa audição no âmbito do Orçamento do Estado na semana passada, que a DBRS poderia fazer alguma alteração tendo em conta a perspetiva positiva.

Na próxima semana, no dia 20 de novembro, é a vez da Moody's avaliar a dívida portuguesa, naquela que será a última revisão por parte das agências de notação financeira este ano.