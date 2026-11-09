DBRS mantém Portugal na rota das subidas de 'rating'

A agência de notação financeira DBRS apontou esta segunda-feira que o próximo ano deverá trazer poucas mudanças em termos de 'rating' na Europa, registando apenas algumas economias com tendências diferentes, com Portugal entre as positivas.

Para 2027, a DBRS antecipou que as bases do crédito soberano permaneçam, em linhas gerais, inalteradas, com "alguma perspetiva de uma combinação de subidas e descidas de classificação na Europa".

Há um misto de tendências positivas e negativas entre as dívidas soberanas europeias, existindo cinco com tendência positiva e três com perspetivas negativas.

Isto reflete, por um lado, o desempenho "persistentemente superior de países fortemente afetados pela crise da zona do euro e, por outro, o agravamento dos desequilíbrios orçamentais em alguns outros países", sinalizou a agência.

Irlanda, Portugal, Chipre e Grécia apresentam tendências positivas, refletindo perspetivas melhores para as finanças públicas, de acordo com a análise da DBRS.

Pelo contrário, França, Bélgica e Polónia apresentam tendências negativas e enfrentam um endividamento crescente com restrições políticas.

Em França, em particular, há "margem limitada para aumentar a receita e atender às exigências sociais", sendo que o aumento da popularidade de partidos políticos fora da corrente principal e os recentes protestos sociais liderados por jovens em várias cidades europeias são "sintomáticos de desafios económicos subjacentes, especialmente em relação à habitação, educação, emprego e ao crescente custo de vida", apontou a DBRS.

A resposta a estes protestos com novas medidas que abordem esses desafios "provavelmente impedirão que governos com pressões orçamentais existentes implementem uma consolidação orçamental significativa", concluiu.

Recorde-se que a DBRS vai avaliar a dívida soberana portuguesa esta sexta-feira, dia 13 de novembro, pela terceira e última vez este ano, depois de em maio ter decidido manter o 'rating' de Portugal em 'A' (elevado), enquanto a perspetiva melhorou de estável para positiva.