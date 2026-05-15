Economia

DBRS mantém rating de Portugal mas melhora perspetiva para positiva

Perspetivas de crescimento económico no médio prazo "permanecem favoráveis, sustentadas por um "mercado de trabalho forte", pelo "impulso dos fundos" da UE e por uma política orçamental "favorável".
Foto: D.R.
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A DBRS decidiu esta sexta-feira, 15 de maio, manter o rating de Portugal em 'A' (elevado), enquanto a perspetiva melhorou de estável para positiva.

"A mudança de tendência de Estável para Positiva reflete a expectativa da Morningstar DBRS de que o rácio dívida/PIB de Portugal está bem posicionada para continuar a diminuir para níveis significativamente mais baixos no médio prazo, sustentada por uma gestão orçamental prudente e uma dinâmica de crescimento favorável", lê-se na decisão publicada esta sexta-feira na página da agência.

Para a DBRS, as perspetivas de crescimento económico no médio prazo "permanecem favoráveis, sustentadas por um mercado de trabalho forte, pelo impulso dos fundos da União Europeia e por uma política orçamental amplamente favorável", ainda que exista o risco de um conflito no Médio Oriente mais prolongado, que poderá ter impacto na economia.

A agência de notação financeira considera "relativamente baixo" o risco de um desvio significativo da postura orçamental prudente de Portugal, mas alerta que a manutenção de excedentes "deverá tornar-se mais difícil ao longo do tempo, na ausência de novas medidas, à medida que se intensificam as pressões estruturais sobre as despesas relacionadas com o envelhecimento da população e com o aumento dos compromissos com a defesa".

O Governo já alterou a previsão para este ano para um saldo orçamental nulo, devido ao impacto das tempestades e do conflito no Irão nas contas públicas, segundo o relatório de progresso entregue a Bruxelas, em abril.

Esta é a segunda avaliação da DBRS este ano, depois de em janeiro ter sido a primeira agência de notação financeira a pronunciar-se sobre a dívida soberana de Portugal em 2026.

Já a S&P, em fevereiro, e a Fitch, em março, mantiveram a classificação mas melhoraram a perspetiva para positiva.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

DBRS
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