De A para A+. Fitch eleva o 'rating' de Portugal

A agência de notação Fitch reviu em alta os ratings de incumprimento de longo prazo de Portugal, de A para A+. No anúncio, a Fitch explica que "a atualização reflete a melhoria das finanças públicas em Portugal, incluindo um caminho previsto de redução da dívida pública e de saldos fiscais bem mais fortes do que os dos outros países, apoiado por um compromisso político sólido com a prudência fiscal".

A agência lembra que Portugal tem uma "dívida pública e externa herdada ainda elevada", mas a "prudência política, o desempenho fiscal consistentemente acima do esperado e os excedentes persistentes da conta corrente têm aumentado a resiliência económica e a capacidade de absorver choques", destaca.

Em setembro de 2025, a mesma agência de qualificação creditícia havia subido a notação de Portugal de A- para A.