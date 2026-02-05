Decisão de manter os juros foi unânime, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu esta quinta-feira, 5, que a decisão de manter os juros foi unânime e que a valorização do euro está incorporada no cenário base, estando num intervalo em linha com a média.

"O conselho tomou a decisão unânime de manter as taxas neste nível inalteradas", assegurou a presidente do BCE, na conferência de imprensa após a reunião, apontando que relativamente à avaliação de risco assumiram uma "abordagem equilibrada".

No que diz respeito à taxa de câmbio, lembrou que o BCE "não tem uma meta" para este indicador, mas reconhece que "é importante para a previsão de crescimento e inflação", pelo que se mantêm "atentos nos desenvolvimentos e o conselho discutiu esta questão hoje".

"O que observámos é que o dólar se desvalorizou razoavelmente contra o euro, mas não nos últimos dias, desde março de 2025, é aí que se vê a mudança significativa", apontou, sendo que nas últimas semanas, mesmo desde o verão, "flutuou dentro de um intervalo" e como resultado dessa observação, concluíram que "o impacto da valorização da taxa desde o ano passado está incorporado no cenário base".

Assim, na análise dos governadores do BCE, "o intervalo atual em que o euro está a evoluir, face ao dólar, está em linha com a média geral da taxa de câmbio desde que o euro surgiu".

Lagarde falou também sobre o papel internacional da moeda, considerando que "não é por causa de ter uma moeda internacional que tem um papel global que essa é 'forte' face às outras".

A responsável sinalizou que para uma moeda ter um papel internacional global e ser poderosa tem de preencher alguns requisitos que "se constroem ao longo do tempo", como ter um ambiente seguro e confiável, onde o Estado de direito é respeitado, bem como ter uma posição forte face ao resto do mundo.

"Há ainda terceira componente, que está a melhorar, que é a capacidade de ter comércio com o resto do mundo", o que, para a Europa, está agora a ser trabalhado por exemplo com o acordo com o Mercosul e outros acordos comerciais.

Na reunião de hoje, o BCE decidiu manter as taxas de juro inalteradas pela quinta vez consecutiva.