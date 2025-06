Deepfakes ameaçam empresas com burlas mais realistas que nunca

No panorama nacional, há vários diplomas que podem ser aplicados, incluindo a lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, que assegura a execução do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD); a lei n.º 109/2009 de 15 de setembro (Lei do Cibercrime), relativa a ataques contra sistemas de informação; e o decreto-lei n.º 48/95 de 15 de março do Código Penal, no caso aplicável a burlas informática e nas comunicações, entre outros.