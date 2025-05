Dinheiro Vivo

Demissão PM: CTP preocupada pede clarificação política pois é urgente ter OE2024

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) disse hoje estar preocupada com a demissão do primeiro-ministro, António Costa, pedindo que a situação seja clarificada de "forma célere" por ser urgente haver um Orçamento do Estado para 2024.