Economia

Deolinda Carvalho Machado reeleita presidente do Conselho de Opinião da RTP

Deolinda Machado tem "por objetivo promover o conhecimento do Serviço Público de Media junto de todos os público e realizar reuniões de trabalho nas várias regiões do país.
Deolinda Carvalho Machado reeleita presidente do Conselho de Opinião da RTP
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
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Deolinda Carvalho Machado foi reeleita presidente do Conselho de Opinião (CO) da RTP que, entre as propostas para o mandato 2026-2030, pretende criar um grupo consultivo com jovens estudantes para perceber as dinâmicas do consumo digital.

As eleições no Conselho de Opinião da ERP decorreram na sexta-feira, 10 de julho.

"O plenário do Conselho de Opinião da RTP reuniu-se durante a manhã [de sexta-feira] para a tomada de posse de todos os seus membros para um novo mandato, a que se seguiu a eleição de dois membros cooptados, de acordo com os Estatutos da RTP e o Regulamento do CO, tendo sido escolhidas Deolinda Carvalho Machado e Maria Nassalete Guedes Diz", lê-se no comunicado do órgão.

Depois, em nova reunião plenária, durante a tarde, e após um período para apresentação de candidaturas, "foi reeleita presidente do Conselho de Opinião da RTP Deolinda Carvalho Machado".

Na apresentação do programa para este mandatado, a presidente anunciou o objetivo de "desenvolver um conjunto de ações no Conselho de Opinião, no enquadramento estatutário da empresa e envolvendo todos os seus membros, que promovam um Serviço Público de Media (SPM) universal, relevante, credível, independente, responsável, plural e acessível".

Além das funções estatutárias do CO, nomeadamente as audições internas e externas e o pronunciamento vinculativo sobre a escolha dos provedores do Ouvinte e do Telespectador, Deolinda Machado tem "por objetivo promover o conhecimento do SPM junto de todos os públicos, realizar reuniões de trabalho nas várias regiões do país e instituir a figura do 'Conselho Aberto'", para que os cidadãos possam submeter sugestões quanto à representação da sociedade civil e possam contribuir com compromissos na defesa" do Serviço Público de Media.

Relativamente às propostas para o novo mandato, Deolinda Carvalho Machado pretende "criar um órgão/grupo consultivo com jovens estudantes, contando com a participação e intervenção do Conselheiro da área, com o objetivo de os incentivar na proximidade à RTP, bem como com eles perceber as dinâmicas do consumo digital".

Inclui ainda a necessidade de "clarificar o enquadramento legal do modelo de governo da empresa enquanto garantia de transparência no recrutamento, competência funcional e cumprimento dos valores do Serviço Público".

O Conselho de Opinião é um órgão estatutário da RTP, constituído por 10 membros eleitos pela Assembleia da República, 20 membros que representam as várias organizações da sociedade portuguesa e dois membros cooptados pelos restantes membros do CO.

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