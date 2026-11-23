A intensidade energética da economia portuguesa diminuiu 6,7% em 2024 face a 2023, para 3,40 megajoules por euro, e a dependência energética recuou 2,6 pontos percentuais para 61,1%, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo INE.

O valor de 61,1% fica 14,4 pontos percentuais abaixo do observado em 2015, adianta o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em ambos os indicadores estes são os valores mais baixos da série, iniciada em 2000.

Segundo o INE, a diminuição resulta da redução da utilização interna líquida de energia (menos 4,2%), conjugada com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em volume (mais 2,7%).

A intensidade energética da economia relaciona a utilização interna líquida de energia com o PIB em volume, indicando quanta energia é necessária para produzir bens e serviços. É considerada mais eficiente a economia que produzir a mesma riqueza com menos energia.

A dependência energética é o rácio entre as importações de energia e a utilização interna de energia. Diz respeito a quanto uma economia tem de recorrer à importação de energia para satisfazer as necessidades.

No setor das famílias, a intensidade energética diminuiu 7,2% em 2024 para 1,20 MJ/euros. Segundo o INE, tal reflete a redução do consumo de produtos energéticos (menos 4,5%) e o aumento do consumo privado em volume (mais 2,9%).

Na transformação em energia elétrica, a utilização de fluxos de origem renovável aumentou 10,8%, destacando-se os recursos solares (mais 29,4%), hídricos (mais 23,7%) e eólicos (mais 9,7%). Em contrapartida, a utilização de gás natural diminuiu 39,8%. Os fluxos de origem renovável representaram 77,4% do total utilizado na transformação em energia elétrica.

Na comparação europeia, referente a 2023, Portugal apresentou a segunda menor intensidade energética da economia (a menor intensidade energética é da Roménia), 21,1% abaixo da média da União Europeia, segundo o indicador calculado em paridades de poder de compra. A Finlândia registou o valor mais elevado, próximo do dobro da média da UE.