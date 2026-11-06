Depósito por atestar? Vêm aí grandes descidas no gasóleo e na gasolina

A próxima semana traz descidas muito significativas no preço do gasóleo e da gasolina.

De acordo com as estimativas apresentadas pelo Automóvel Club Portugal (ACP), vão registar-se descidas de 11 cêntimos no gasóleo e 12,5 cêntimos na gasolina, na segunda-feira, 9 de novembro.

Esta sexta-feira, o litro de gasóleo custa, em média, 2,205 euros, ao passo que a gasolina está nos dois euros por litro, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Caso se confirmem as contas do ACP, os preços nos postos de combustível vão recuar para 2,095 euros no caso do diesel e 1,876 euros na gasolina.

As descidas estão ligadas à redução de preços na indústria petrolífera desde o início da semana.

Estes são valores médios, o que significa que os preços ao consumidor podem variar consoante o local. Acresce que falta ainda conhecer eventuais mexidas do mercado durante esta sexta-feira, que podem alterar as perspetivas em causa.