Economia

Depósito por atestar? Vêm aí grandes descidas no gasóleo e na gasolina

À boleia da desvalorização do petróleo no mercado grossista, os preços médios nos postos de abastecimento deverão recuar para os 2,095 euros no caso do gasóleo e para os 1,876 euros na gasolina.
Depósito por atestar? Vêm aí grandes descidas no gasóleo e na gasolina
Foto: D.R.
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A próxima semana traz descidas muito significativas no preço do gasóleo e da gasolina.

De acordo com as estimativas apresentadas pelo Automóvel Club Portugal (ACP), vão registar-se descidas de 11 cêntimos no gasóleo e 12,5 cêntimos na gasolina, na segunda-feira, 9 de novembro.

Esta sexta-feira, o litro de gasóleo custa, em média, 2,205 euros, ao passo que a gasolina está nos dois euros por litro, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Caso se confirmem as contas do ACP, os preços nos postos de combustível vão recuar para 2,095 euros no caso do diesel e 1,876 euros na gasolina.

As descidas estão ligadas à redução de preços na indústria petrolífera desde o início da semana.

Estes são valores médios, o que significa que os preços ao consumidor podem variar consoante o local. Acresce que falta ainda conhecer eventuais mexidas do mercado durante esta sexta-feira, que podem alterar as perspetivas em causa.

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