Depósitos de particulares ascendiam ao máximo histórico de 200 mil milhões no final de 2025

O total de depósitos de clientes particulares nos bancos que operam em Portugal ascendia a 201 mil milhões de euros no final de 2025, um máximo histórico segundo dados divulgados esta quinta-feira, 29, pelo Banco de Portugal.

Face a 2024, o 'stock' de depósitos de particulares subiu 8,3 mil milhões de euros ou 4,3% em termos relativos.

Os depósitos à ordem subiram 6,0 mil milhões de euros para 86,2 mil milhões de euros e os depósitos a prazo (que incluem os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso) subiram 2,3 mil milhões de euros para 114,8 mil milhões de euros.

Ainda de acordo com o banco central, "apesar de o 'stock' ter crescido, os depósitos de particulares aumentaram menos do que em 2024, com uma taxa de variação anual de 4,5%" (7,3% em 2024).

A taxa de variação anual é diferente da taxa de variação homóloga pois exclui o impacto das variações que não tenham sido motivadas por transações propriamente ditas.

Quanto às empresas, o 'stock' de depósitos das empresas nos bancos que operam em Portugal totalizava 75,6 mil milhões de euros no final de 2025, mais 6,2 mil milhões de euros do que no final de 2024. A taxa de variação anual foi de 9,2%.