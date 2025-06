Descarbonização pode fazer crescer o PIB nacional entre 10 a 20%

"A corrida já começou. Estou a falar da corrida para ver quais são os países e as empresas que conseguem aproveitar as imensas oportunidades criadas pelo imperativo da sustentabilidade". Foi assim que arrancou a intervenção de Harry Bowcott, senior partner na McKinsey & Company, na última edição das Conferências do Estoril, onde esteve para dizer que "precisamos de fazer mais" para explorar o potencial económico da neutralidade carbónica. O primeiro desafio, acredita, é conseguir acelerar a maturidade das "tecnologias do clima", como a energia eólica e solar, que, embora tenham avançado consideravelmente na última década, "precisam de crescer seis vezes mais". A consultora estima que para atingir o marco das zero emissões líquidas em 2050 será essencial que a energia eólica cresça seis vezes mais, enquanto a energia solar precisa de multiplicar o seu desenvolvimento por 14, por 200 vezes no hidrogénio e a captação de carbono deve aumentar em 100 vezes. "Isto deve ser visto como uma oportunidade", insiste Harry Bowcott.

O especialista destaca onze áreas em que o potencial de crescimento em valor, à boleia da descarbonização, pode gerar até 12 biliões de dólares em receitas anuais até 2030. Entre elas, destaque para a agricultura, gestão da água, energia, transportes ou gestão de resíduos. Bowcott fala ainda na realocação de capital motivada pelo necessário investimento em infraestruturas, que poderá vir a beneficiar de um crescimento de 60% em comparação com os níveis atuais.