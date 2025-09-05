Descida dos juros da Fed ganha força com novo aumento do desemprego nos EUA

A economia dos EUA abrandou em agosto, a julgar pelos dados referentes ao mercado de trabalho. O número de novos postos de trabalho ficou aquém do esperado e o desemprego aumentou.De acordo com os dados conhecidos nesta sexta-feira, 5 de setembro, a taxa de desemprego alcançou 4,3%, ao mesmo tempo que foram criados 22 mil empregos.No que diz respeito ao desemprego, trata-se de um máximo desde outubro de 2021, quando o mesmo indicador subiu até aos 4,5%.Baixa dos juros a caminhoOs números levam a crer que a economia norte-americana está a ceder, pelo que os mercados passam a considerar mais provável um corte nos juros da Fed na próxima reunião (a decisão, seja ela qual for, será tomada a 17 de setembro).Isto na sequência de Jerome Powell ter feito, em agosto, na reunião de Jackson Hole, um discurso que soou favorável a uma futura redução. A relutância do próprio em baixar os juros, ao longo dos últimos meses, parece mais perto de folgar, num futuro breve..Powell admite cortes de juros para apoiar emprego, mas alerta para riscos na inflação.Trump considera Powell "demasiado lento" a baixar taxas de juro da Fed.Powell confirma corte dos juros nos próximos meses e nega influência política