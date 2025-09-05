DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Descida dos juros da Fed ganha força com novo aumento do desemprego nos EUA

O desemprego atingiu 4,3% em agosto, o que significa que alcançou o nível mais alto em quase quatro anos. Os dados levam a crer que a Fed vai mesmo optar por cortar os juros já em setembro.
A economia dos EUA abrandou em agosto, a julgar pelos dados referentes ao mercado de trabalho. O número de novos postos de trabalho ficou aquém do esperado e o desemprego aumentou.

De acordo com os dados conhecidos nesta sexta-feira, 5 de setembro, a taxa de desemprego alcançou 4,3%, ao mesmo tempo que foram criados 22 mil empregos.

No que diz respeito ao desemprego, trata-se de um máximo desde outubro de 2021, quando o mesmo indicador subiu até aos 4,5%.

Baixa dos juros a caminho

Os números levam a crer que a economia norte-americana está a ceder, pelo que os mercados passam a considerar mais provável um corte nos juros da Fed na próxima reunião (a decisão, seja ela qual for, será tomada a 17 de setembro).

Isto na sequência de Jerome Powell ter feito, em agosto, na reunião de Jackson Hole, um discurso que soou favorável a uma futura redução. A relutância do próprio em baixar os juros, ao longo dos últimos meses, parece mais perto de folgar, num futuro breve.

