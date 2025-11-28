Desemprego baixa para 5,9% em outubro.

A taxa de desemprego baixou para 5,9% em outubro, com o número de desempregados a recuar para 329,1 mil, revelou o INE esta sexta-feira, 28.De acordo com as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego recuou 0,1 ponto percentuais em relação a setembro, mês em que o nível de desemprego abrangia 6% da população ativa.Com a melhoria no mercado de trabalho, a população desempregada recuou de 336,4 mil em setembro para 329,1 mil, o que representa uma diminuição quer em relação ao mês anterior (em 7,3 mil pessoas), quer em relação a três meses antes (em 4,0 mil pessoas), quer ainda em relação a outubro de 2024 (em 30,2 mil pessoas), indica o INE.O nível de desemprego em outubro, de 5,9%, também é inferior “ao do mesmo mês do ano anterior” (em 0,1 pontos percentuais), continuando “idêntico ao de três meses antes”, refere o instituto.Em outubro, “a taxa de desemprego de mulheres (6,6%) superou a de homens (5,2%) em 1,4 pontos percentuais, correspondendo esta última à taxa mais baixa nos últimos 10 anos”, indica o INE.Tanto a taxa de desemprego de adultos (dos 25 aos 74 anos) como a taxa de desemprego de jovens (dos 16 aos 24 anos) registaram uma diminuição. A dos adultos diminuiu 0,1 pontos percentuais face a setembro e passou para 5,0%, e a taxa de desemprego jovem decresceu 0,3 pontos percentuais e ficou em 18,3%.A população ativa diminuiu relativamente a setembro em 19,9 mil pessoas, passando para 5,6 milhões (5.608,5 mil), mas aumentou em relação a julho deste ano (em 10,3 mil) e em relação ao período homologo (em 140,9 mil).A população empregada totalizou 5,2 milhões em outubro (5.279,4 mil), diminuindo em relação ao mês anterior (em 12,6 mil pessoas) e aumentando face a três meses antes (em 14,3 mil) e ao mês homólogo (em 171,0 mil).Além de se registar uma quebra na taxa de desemprego, também se verificou uma descida na taxa de subutilização do trabalho, que passou para 10,1%, ficando 0,1 pontos percentuais abaixo da percentagem de setembro (10,2%).Este indicador é divulgado pelo INE em complemento ao da taxa e desemprego para refletir os níveis de subutilização do trabalho.Para isso, contabiliza, além da população desempregada, as situações de subemprego de trabalhadores a tempo parcial, de trabalhadores inativos que procuraram emprego nas quatro semanas anteriores ao inquérito do INE mas que não estavam disponíveis para começar a trabalhar nas duas semanas seguintes, e ainda de trabalhadores inativos disponíveis para trabalhar nas duas semanas seguintes mas que não procuraram emprego nas últimas quatro semanas.Ao todo, o INE contabiliza 579,4 mil pessoas como estando em situação de subutilização do trabalho em outubro.De acordo com dados anteriores do INE, divulgados em 05 de novembro, a taxa de desemprego do terceiro trimestre (de julho a setembro) foi de 5,8%. .Número de casais no desemprego recua 7,0% em outubro, aponta IEFP