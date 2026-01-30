Desemprego baixa para 6,2% na zona euro e 5,9% na UE em dezembro de 2025

A taxa de desemprego da zona euro recuou, em dezembro de 2025, para 6,2% e a da União Europeia (UE) manteve-se nos 5,9%, com Portugal a registar 5,6%, segundo dados divulgados esta terça-feira, 30, pelo Eurostat.

O serviço de estatísticas da UE refere que a taxa de desemprego na área do euro de 6,2% de dezembro compara com a de 6,3% registada quer no mês homólogo, quer em novembro.

Na UE, o indicador ficou estável em ambas as comparações nos 5,9%.

O Eurostat estima que em dezembro de 2025 estavam desempregadas 13,043 milhões de pessoas no bloco europeu, das quais 10,792 milhões nos 20 países da zona euro.

Entre os Estados-membros, em dezembro de 2025, a Finlândia (10,2%) registou a maior taxa de desemprego, ultrapassando a Espanha (10,0%), seguindo-se a França (7,7%).

Os países com menores taxas, por outro lado, foram a República Checa (3,1%), Malta e Polónia (3,2% cada) e a Bulgária (3,3%).

Em Portugal, a taxa de desemprego fixou-se nos 5,6% em dezembro último, tendo recuado na comparação com 6,4% homólogos e 5,7% de novembro.