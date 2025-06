Desemprego baixo e medidas têm travado aumento do malparado, diz CEO da Caixa

O economista e presidente do ISEG João Duque, outro dos convidados do mesmo painel, referiu, por seu lado, que junho poderá ser o "ponto de viragem" em relação às taxas de juro, ainda que acredite que o 'timing' será sobretudo influenciado pelo impacto que a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) possa ter nas grandes economias dos países do centro da Europa.